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Сегодня, 11:35

Силва — Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских»

Шара Буллет и Бруно Силва обменялись сообщениями в соцсетях
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и его бывший бразильский оппонент Бруно Силва обменялись сообщениями в соцсетях.

«Спасибо за бой. Ты пуленепробиваем», — обратился Шара Буллет к оппоненту.

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю тебя с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», — ответил Силва.

Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Силвы. Бойцы сразились на турнире UFC 294, который проходил 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета 12 побед и 0 поражений.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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