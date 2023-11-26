Шара Буллет и Бруно Силва обменялись сообщениями в соцсетях

Непобежденный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и его бывший бразильский оппонент Бруно Силва обменялись сообщениями в соцсетях.

«Спасибо за бой. Ты пуленепробиваем», — обратился Шара Буллет к оппоненту.

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю тебя с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», — ответил Силва.

Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Силвы. Бойцы сразились на турнире UFC 294, который проходил 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета 12 побед и 0 поражений.