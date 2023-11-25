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Сегодня, 17:43

Братья Асхабовы освобождены в Таиланде после ареста по обвинению в похищении и пытках человека

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бойца UFC Хусейна Асхабова (23-1) и его брата Хасана (23-2) освободили из-под стражи в Таиланде после ареста по обвинению в похищении и пытках человека с целью ограбления.

Как информирует RedFuryMMA, с братьев Асхабовых сняты все обвинения. Сообщается, что пострадавшее лицо назвал имена спортсменов, но в ходе следствия выяснилось, что они не были причастны к данному происшествию. Теперь полиция собирается начать дело в отношении пострадавшего за ложные показания.

По данным источника, Хусейн Асхабов проведет следующий поединок в UFC в феврале или в марте 2024 года, переговоры уже начались.

В последнем поединке, который состоялся в феврале на UFC Fight Night 219, Хусейн Асхабов проиграл Джамалу Эммерсу единогласным решением судей. Это поражение стало первым в карьере российского бойца.

Хусейн и&nbsp;Хасан Асхабовы. Братьев Асхабовых арестовали в Таиланде за пытки и кражу. Бойцы обнесли виллу почти на 400 тысяч долларов

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