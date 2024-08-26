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Сегодня, 12:29

Мэтт Браун: «Чендлер пожалеет, что принял бой с Конором»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Мэтт Браун (24-19) считает, что шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) зря теряет время, ожидая поединка с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«В итоге, если Майкл будет драться с Конором, он не потеряет деньги — только за счет известности бренда, неважно, какой будет исход. Я не думаю, что ему нужны деньги. В этом смысле это не будет чистой потерей, но, на мой взгляд, мы живем только один раз, и это короткое время в нашей жизни, когда мы можем соревноваться на самом высоком уровне.

Я думаю, что Майкл оглянется назад, когда ему будет 50 или 60, и скажет: «Чувак, я упустил пару лет, которые мог бы использовать, чтобы получить большой чек». Хотя, повторюсь, я не думаю, что он жаждет денег. Я думаю, что Майкл — настоящий боец, который хочет выкладываться на полную. И я думаю, что однажды он пожалеет о решении драться с Конором", — сказал Браун на подкасте The Fighter vs. The Writer.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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