Брайан Баттл может получить пожизненный запрет на выступления во Франции

Французская атлетическая комиссия может применить санкции к американскому бойцу ММА Брайану Баттлу после его непристойного поведения на турнире в Париже, сообщает SpininBackpiss.

В субботу, 28 сентября, американский полусредневес UFC одержал победу над французом Кевином Джуссетом на UFC Fight Night 243. На ринг он выходил под трек Jay-Z «Ni **as in Paris».

По окончании поединка американец показал французским фанатам неприличные жесты, тем самым вызвав волну негодования с их стороны.

Как отмечает источник, Баттлу навсегда могут запретить выступать во Франции. Также ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов.