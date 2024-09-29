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Сегодня, 14:20

Брайан Баттл может получить пожизненный запрет на выступления во Франции

Алина Савинова
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Французская атлетическая комиссия может применить санкции к американскому бойцу ММА Брайану Баттлу после его непристойного поведения на турнире в Париже, сообщает SpininBackpiss.

В субботу, 28 сентября, американский полусредневес UFC одержал победу над французом Кевином Джуссетом на UFC Fight Night 243. На ринг он выходил под трек Jay-Z «Ni **as in Paris».

По окончании поединка американец показал французским фанатам неприличные жесты, тем самым вызвав волну негодования с их стороны.

Как отмечает источник, Баттлу навсегда могут запретить выступать во Франции. Также ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов.

ММА

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