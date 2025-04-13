Лопес — о поединке с Волкановски: «Алекс ничем не удивил»

Бразильский боец Диего Лопес прокомментировал поражение от австралийца Александра Волкановски в главном поединке на UFC 314.

«Спасибо всем за поддержку. К сожалению, сегодня не смог показать всю свою силу. Обещаю, что вернусь сильнее. Алекс ничем не удивил, мне стоило быть агрессивнее», — заявил Лопес после боя.

Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и вернул себе пояс чемпиона UFC в полулегком дивизионе.

Теперь на счету 36-летнего австралийца 27 побед при четырех поражениях в ММА. В активе 30-летнего бразильца 26 побед и семь поражений на профессиональном уровне.