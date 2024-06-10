Боец UFC: «Мне казалось, что я Хабиб. Я представлял, как ношу папаху и говорю на дагестанском языке»

31-летний полусредневес UFC Пунахэле Сориано (10-4) после победы над Мигелем Баезу (10-4) на UFC on ESPN 57 отметил, что испытывал давление перед боем из-за того, что шел на серии из двух поражений подряд.

«Во время тренировочного лагеря я испытывал невероятное давление. Каждый день я задавался вопросом, смогу ли я продолжать заниматься ММА и справлюсь ли со всем этим.

Мне казалось, что я похож на Хабиба [Нурмагомедова]. Я представлял, как ношу папаху и говорю на дагестанском языке. В какой-то момент я перестал понимать, кто я на самом деле», — сказал Сориано в интервью UFC.

Сориано победил Баезу единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27). Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.