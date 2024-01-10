Уокер: «Готов пожать руку Анкалаеву и поужинать с ним после боя»

Бразильский боец UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер объяснил, почему не видит проблем в том, чтобы помириться с Магомедом Анкалаевым после реванша.

— Можешь представить ситуацию, при которой после боя вы встретитесь в отеле, пожмете руки и поужинаете вместе?

— Да. Никаких проблем, — сказал Уокер «СЭ». — Прямо сейчас в этом нет ничего такого. Ты должен понять: я — машина. У меня нет чувств к кому-либо. У меня нет к нему ненависти. Я пожму его руку — после боя, до боя — мне плевать. Но когда октагон закроется, он увидит зверя. Я буду охотиться за ним, буду бить его. Но как только бой закончится — на этом все. Я ни к кому не испытываю ненависти. Только мир и любовь.

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого встретятся Магомед Анкалаев и Джонни Уокер.

Россиянин и бразилец проведут реванш: в октябре прошлого года они бились на турнире UFC 294, а бой остался без результата после того, как Анкалаев попал по голове соперника запрещенным ударом коленом.