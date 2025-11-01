Видео
1 ноября, 18:17

Бразильский боец UFC вспомнил, как в России собака откусила его палец

Вальтер Уокер.
Фото Global Look Press

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер рассказал, как лишился мизинца левой ноги из-за собаки.

Спортсмен живет и тренируется в России с 2019 года

«У меня в России есть собака, она откусила мой палец на ноге. Собаки в России — сумасшедшие, опасные. Тогда я еще не выступал в UFC, у меня не было денег, не мог даже купить еду собаке. Однажды я спал, а она съела мой палец — я не шучу! Не знаю, зачем. Просто съела», — сказал Уокер в интервью журналистке Нине Драме.

В доказательство Уокер приложил фото своей левой ноги.

Вальтер Уокер дебютировал в ММА в России: он выступал на турнирах СТУДСПОРТ: Кубок святого Георгия V, FFC: Selection, GOR MMA, MMA Series. В апреле 2024 года бразилец провел первый бой в UFC. Всего у него 15 побед и 1 поражение в карьере.

Уокер женат на россиянке Валерии Китаевой. Старшим братом Вальтера является другой боец UFC Джонни Уокер.

1

  • ToLkUnet

    не заводи дебил таких собак

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
