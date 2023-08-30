Брендан Шауб: «Ронда Роузи отказалась возвращаться в UFC»

Экс-боец UFC Брэндан Шауб (10-5) рассказал, что UFC пытались организовать возвращение экс-чемпионки в легчайшем весе Ронды Роузи (12-2).

«Я скажу так: по моим сведениям, в UFC предложили Ронде Роузи больше денег, чем вы можете себе представить, чтобы она вернулась, и она отказалась, — сказал Шауб на своем шоу The Schaub Show. — Насколько я знаю, в UFC предложили ей большие деньги, и она такая: «Мне и так хорошо». Ронда очень умна, у нее есть другие бизнесы, свои фермы, свои дома. Ей не нужно ничего этого делать. Она сказала «нет»».

Роузи проиграла последние два боя в MMA в боях против Холли Холм (15-7) и Аманды Нуньес (23-5). В обоих случаях она проиграла нокаутом.