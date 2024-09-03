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Брэндон Морено и Амир Альбази возглавят UFC Fight Night 247 9 ноября

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (21-8) подерется с третьим номером рейтинга в наилегчайшем весе Амиром Альбази (17-1) 9 ноября на UFC Fight Night 247 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщил инсайдер Realkevink в соцсети X со ссылкой на свои источники.

Морено в прошлом бою проиграл Брэндону Ройвалу (16-7) раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47). Бой состоялся 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Arena CDMX в Мехико, Мексика.

Альбази в прошлом бою победил Кай Кара-Франса (25-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 3 июня 2023-го на UFC on ESPN 46 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Амир Альбази
Брэндон Морено
UFC
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