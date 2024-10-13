Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:17

Ройвал победил Тайру на турнире UFC Fight Night 244

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американец Брэндон Ройвал победил японца Тацуро Тайру в главном поединке на турнире UFC Fight Night 244 в Лас-Вегасе (США).

Поединок проходил в наилегчайшем весе и завершился победой Ройвала раздельным решением судей — 47:48, 48:47, 48:47.

Бой был признан лучшим по итогам вечера, каждый из бойцов получил бонус по 50 тысяч долларов. В категории «Лучшее выступление вечера» бонус выиграли Рамазан Темиров, который нокаутировал Си Джея Вергару и Клэйтон Карпентер, победивший удушающим приемом Лукаса Рочу.

Брэндон Ройвал
Клэйтон Карпентер
Рамазонбек Темиров
Тацуро Тайра
UFC
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
Сегодня
Вчера
Неделя