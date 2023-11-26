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Сегодня, 12:55

Бувайсар Сайтиев провел тренировку с Хамзатом Чимаевым

Давид Хачатрян
Тренировка Бувайраса Сайтиева и Хамзата Чимаева.
Фото Соцсети
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев поделился бесценным опытом с девятым номером рейтинга UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0) в СШОР имени Б. Х. Сайтиева в Хасавюрте.

«Замечательно провели время и тренировку, пообщались в зале и за столом, — написал Сайтиев в соцсетях. — Для всего города Хасавюрта и всей борцовской общественности это стало большим праздником. Наши чемпионы дали наставления юным спортсменам, рассказали, как они достигли таких высот. Мне было приятно находиться в кругу этих достойных и мужественных молодых людей, вместе с Адамом Сайтиевым и нашими тренерами, известными борцами, дали несколько советов нашим бойцам, которые им должны помочь в их спортивной карьере. Хочу выразить слова благодарности нашему брату Хамзату за его человеческие качества, в первую очередь и за то, что он радует нас своими победами и высокими результатами, оставаясь при этом очень мужественным, трудолюбивым и добропорядочным человеком! Дала аьтто бойла!»

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Бувайсар Сайтиев
Хамзат Чимаев
ММА
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