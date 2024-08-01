Бывший боец UFC из Бразилии будет тренировать бойцов в зоне СВО

Бывший боец UFC бразилец Франсимар Баррозо рассказал, что будет тренировать бойцов в зоне СВО.

«Сейчас я здесь, помогаю солдатам. Показываю им разные приемы, слежу за их тренировкой. У ребят очень хорошая физическая форма, они меня очень порадовали. Вообще, мне очень нравятся отношения, которые сложились между Россией и Бразилией, я очень счастлив. На будущее у меня есть планы — хочу тренировать бойцов как из России, так и земляков, они здесь есть», — цитирует Баррозо ТАСС.

Также бывший боец UFC отметил не только хорошую физическую форму, но и выносливость военнослужащих.

44-летний Баррозо является основателем и владельцем клуба Bodao team. За карьеру в ММА он одержал 24 победы, потерпел 7 поражений, один его бой завершился ничьей, а еще один был признан несостоявшимся.