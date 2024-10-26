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Сегодня, 21:00

Тактаров: «Холлоуэя часто недооценивают. Топурия тоже гениальный парень»

Алина Савинова
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Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя испано-грузинского бойца Илии Топурии и американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 308.

«Это очень интересный бой. Холлоуэя часто недооценивают, думают, что он сдулся уже, сдох. Топурия тоже гениальный парень, но все в жизни бывает, бывает человек не настроится, выйдет в плохом состоянии и все. По крайней мере, если три раунда у них ничего не произойдет, то дальше неизвестно, чем все закончится», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

27-летний Топурия является действующим чемпионом UFC. Он провел в ММА 15 боев, выиграв каждый из них. В активе 32-летнего Холлоуэя 26 побед и 7 поражений.

Источник: Vprognoze
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Олег Тактаров
ММА

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