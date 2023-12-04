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Сегодня, 15:12

Бывший боец UFC Ривера объяснил, почему он стал офицером полиции

Давид Хачатрян
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34-летний экс-боец UFC Джимми Ривера (23-5) заявил, что запустил программу, благодаря которой сотрудники полиции отрабатывают навыки джиу-джитсу и просто тренируются, чтобы снять стресс.

«У меня нет синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но я не могу сидеть без дела. Мне всегда нужно работать, — сказал Ривера MMAjunkie. — Я всегда должен что-то делать. Если ты ничего не делаешь, то вредишь своей психике. Вы видите людей, которые уходят на пенсию и ничего не делают. В итоге они снова возвращаются к работе либо психически деградируют и выглядят уже не лучшим образом.
Я сказал начальнику полицейского управления Элмвуд-Парка Майку Фолиньо, что хочу немного поработать в полиции. Так мы запустили проект с Роном Шульманом, одним из основателей Tiger Schulmann's. У полицейских нет психических заболеваний, но у них много стресса. Прийти и побить по мешку, потренироваться, снять стресс — это им очень помогает».

Ривера выступал в UFC с 2015 по 2021 год, одержал 7 побед и проиграл всего 4 поединка.

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