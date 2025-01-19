Бывший чемпион Bellator Корешков назвал победу над Мойкано «легкой прогулкой» для Махачева

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением по поводу победы Ислама Махачева над Ренато Мойкано на UFC 311.

«Концовка в бою Махачев — Мойкано была ожидаемой. Думал, что Ислам победит в первом или втором раунде. Возможно, Махачев почувствовал некий дискомфорт в стойке, потому что Мойкано — это не тот соперник, к которому он изначально готовился. Он просто прошел в ноги, сделал бросок, забрал позицию и закрыл Д'Арсе, удушающий прием.

Было понятно, что для Ислама это будет легкая прогулка, если он подключит свою борьбу, что он и сделал. Махачев показал максимальный результат с наименьшими затратами сил», — сказал Корешков MMA.Metaratings.ru.

19 января Махачев победил Ренато Мойкано в первом раунде боя за титул промоушена в легком весе. Для российского бойца это была пятая титульная победа и четвертая защита пояса. Он превзошел своего соотечественника и тренера Хабиба Нурмагомедова, который выиграл четыре раза на чемпионском уровне.