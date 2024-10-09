Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

9 октября, 23:22

Дрозд: «Если Вахитов будет расти в борьбе, то станет звездой UFC»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что россиянина Артема Вахитова ждет большой успех в UFC, если спортсмен продолжит совершенствоваться в смешанных единоборствах.

«Смотрел поединок в прямом эфире. Меня впечатлила работа Артема. Заметно прибавил во всех аспектах. Если будет продолжать расти такими темпами, за пару лет доберется до того Алекса Перейры. Может даже раньше. Это зависит от того, каких соперников ему будет давать UFC. Если оппоненты будут сильными, он быстро дорастет до чемпионского титула. Перспективы я оцениваю как самые высокие. Объективно, если Вахитов будет расти в борьбе, это будущая звезда, и он точно будет драться за титул чемпиона», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.

9 октября 33-летний Вахитов нокаутировал француза Ислама Масрафа в первом раунде поединка в турнире Претендентской серии президента UFC Даны Уайта. Позже стало известно, что россиянин получил контракт с UFC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Вахитов
Григорий Дрозд
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя