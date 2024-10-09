Дрозд: «Если Вахитов будет расти в борьбе, то станет звездой UFC»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что россиянина Артема Вахитова ждет большой успех в UFC, если спортсмен продолжит совершенствоваться в смешанных единоборствах.

«Смотрел поединок в прямом эфире. Меня впечатлила работа Артема. Заметно прибавил во всех аспектах. Если будет продолжать расти такими темпами, за пару лет доберется до того Алекса Перейры. Может даже раньше. Это зависит от того, каких соперников ему будет давать UFC. Если оппоненты будут сильными, он быстро дорастет до чемпионского титула. Перспективы я оцениваю как самые высокие. Объективно, если Вахитов будет расти в борьбе, это будущая звезда, и он точно будет драться за титул чемпиона», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.

9 октября 33-летний Вахитов нокаутировал француза Ислама Масрафа в первом раунде поединка в турнире Претендентской серии президента UFC Даны Уайта. Позже стало известно, что россиянин получил контракт с UFC.