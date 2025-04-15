Хабиб Нурмагомедов: «Махачев не может драться в 77 кг, так как там Белал. Он близкий человек»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что россиянин Ислам Махачев не будет драться в полусреднем весе, пока чемпионом дивизиона является американец Белал Мухаммад.

«Ислам хочет подраться в 77 кг, но мы не можем, так как там Белал. Для нас он близкий человек, и мы не можем менять отношения на пояса. Мы так не делаем. Те люди, которые нам это предлагают, не смотрят на такие моменты, из-за чего у нас взгляды расходятся. Если чемпионом был бы Маддалена, конечно, Ислам уже дрался бы с ним. Как я понял, UFC ждет майский турнир, где Белал и Маддалена будут драться. Лично я хочу, чтобы выиграл Белал, всей душой ему этого желаю, но если победит Маддалена, то, думаю, UFC сразу даст Махачеву бой с ним в 77 кг, потому что они очень сильно хотят, чтобы Ислам сразу подрался за пояс, все-таки у него самая длинная победная серия в UFC на сегодняшний день и слишком большое резюме», — сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву на YouTube-канале.

33-летний Махачев является чемпионом UFC в легком весе и занимает первую строчку рейтинга вне зависимости от весовой категории. Всего на его счету 27 побед и одно поражение в ММА.