Джамал Хилл обратился к Анкалаеву: «Ты никому не интересен»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) объяснил, почему он, а не Магомед Анкалаев (18-1), заслуживает следующим драться за титул.

«Магомед, я понимаю, что титул — твоя цель, ты хочешь осуществить мечту и ты голоден, но ты не ярко выступаешь. Твой стиль не слишком интересен. Мы работаем в сфере развлечений, а ты не интересен. Никто не хочет смотреть на твой бой. Никто не бежит платить свои деньги, чтобы увидеть твой бой. И если говорить о захватывающих поединках, то люди будут охотнее платить за мои бои, чем за твои. Мои последние четыре боя закончились досрочно. При этом я бывший чемпион, а ты упустил свой шанс», — сказал Хилл на своем YouTube-канале.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.