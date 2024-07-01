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Сегодня, 15:48

Бывший чемпион UFC Орловский не собирается завершать карьеру

Виктория Кравченко
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В команде спортсмена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского сообщили, что он не собирается завершать карьеру.

«Андрей Орловский не будет завершать карьеру и продолжит выступать. Но уже в другой организации», — цитирует Орловского ТАСС.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин больше не будет выступать в организации.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Орловский принял участие в 60 боях, в которых одержал 34 победы, потерпел 24 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Источник: https://tass.ru/sport/21243001
Андрей Орловский
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