Прохазка: «Для меня быть самураем — это отношение к жизни»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) заявил, что он живет по кодексу Бусидо не только в преддверии боев, но и в остальных аспектах своей жизни.

«Для меня быть самураем — это отношение к жизни. Все дело в том, в какой парадигме вы живете и как вы смотрите на ситуации. Вам не нужно быть самураем, если такая жизнь вам неэффективна. Наш мозг должен понимать, почему мы делаем что-то, основываясь на какой-то теории или идее. Идеи из морального кодекса Бусидо помогают мне оставаться честным по отношению к себе. Вот и все. Вы должны найти то, что резонирует с вами. И образ жизни самураев отвечает моей личности и моим предпочтениям», — приводит слова чешского бойца MMA Fighting.

Прохазка победил австрийца Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде турнира UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.