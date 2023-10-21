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Сегодня, 14:34

Экс-чемпион UFC Веласкес: «У нас с Федором был бы захватывающий бой»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес представил, как проходил бы его поединок против Федора Емельяненко.

«Парень, на которого я всегда равнялся и против которого мне хотелось испытать себя, вероятно, Федор, — сказал Веласкес на подкасте Weighing In. — Я бы сказал, что Федор — это тот, на кого я равняюсь. Очевидно, я хотел, чтобы мои навыки были такими же хорошими, как у него, или доросли до чего-то похожего.
Это мог быть бой, в котором мне пришлось бы работать аккуратно в стойке. Я никогда не видел, чтобы кто-то из моих соперников наносил удары так, как это делал он. То, как он их выбрасывал, было почти в стиле русского бокса. К этому было бы немного сложнее привыкнуть, но, очевидно, мы бы над этим поработали. Я думаю, это был бы захватывающий бой».

Ранее Емельяненко-старший завершил карьеру в ММА, но отметил, что в будущем не исключает поединков по правилам бокса.

Федор Емельяненко
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