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Сегодня, 06:29

Генри Сехудо: «Шавкат Рахмонов — гребаный зомби»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) похвалил казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), который ни разу за свою карьеру не довел бой до решения судей.

«У Шавката Рахмонова 18 боев и 18 досрочных побед! Я не знаю, как это объяснить. Это просто гребаный зомби, который уничтожает своих соперников. Он не закончит свою работу, пока не разделается со своей жертвой. Я думаю, Шавкат в двух победах от титульника. Я бы хотел увидеть бой Рахмонова против Колби Ковингтона. Это было бы очень крутое противостояние», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Шавкат Рахмонов
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