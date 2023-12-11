Амагов: «Джонс? Махачеву равных нет. Он номер один»

Бывший полусредневес UFC Адлан Амагов рассказал, кто является лучшим бойцом.

«Ислам на данный момент лучший. Джон Джонс в свое время был лучший, а сейчас давно не дерется. Каждый хорош по-своему. Я не могу выбирать, говорить, что один хороший, другой — плохой. Оба хорошие. Исламу на данный момент равных нет, он номер один, с этим нельзя спорить. Джон Джонс долго не выступает, в свое время он лучший», — сказал Амагов в интервью «СЭ».

Амагов проводил сборы в Америке с Джоном Джонсом, а также отдельно с Хабибом Нурмагомедовым.

На счету 37-летнего Амагова 14 побед, 2 поражения и 1 ничья.