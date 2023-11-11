Экс-соперник Павловича: «Если Серега перейдет в кулачку, он всех перерубит!»

Боец на голых кулаках Александр Деревянко поделился мнением о силе удара Сергея Павловича.

Бой Сергея Павловича и Александра Деревянко по правилам ММА состоялся в декабре 2014 года на турнире Fight Nights 29 в Москве и завершился победой Сергея техническим нокаутом в первом раунде. Этот поединок стал для Павловича первым в профессиональной карьере.

«Без перчаток я со сколькими стоял, таких ударов не было, — сказал Деревянко «СЭ». — С Серегой я даже в партере лежал, он меня в партере забивал, у него удары были ощутимые. Да даже если он дальше пойдет в кулачку, он просто всех перерубит! Я в нем просто уверен. Там никого нет равных ему. У него удар от природы».

12 ноября Сергей Павлович проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.