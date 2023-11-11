Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:15

Экс-соперник Павловича: «Если Серега перейдет в кулачку, он всех перерубит!»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Боец на голых кулаках Александр Деревянко поделился мнением о силе удара Сергея Павловича.

Бой Сергея Павловича и Александра Деревянко по правилам ММА состоялся в декабре 2014 года на турнире Fight Nights 29 в Москве и завершился победой Сергея техническим нокаутом в первом раунде. Этот поединок стал для Павловича первым в профессиональной карьере.

«Без перчаток я со сколькими стоял, таких ударов не было, — сказал Деревянко «СЭ». — С Серегой я даже в партере лежал, он меня в партере забивал, у него удары были ощутимые. Да даже если он дальше пойдет в кулачку, он просто всех перерубит! Я в нем просто уверен. Там никого нет равных ему. У него удар от природы».

12 ноября Сергей Павлович проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович. «Зашел в клетку — а там передо мной стоит ростовский бычок». Бывшие соперники Павловича вспоминают, как дрались с русским богатырем

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Авербух заявил о проблемах в фигурном катании
Минюст признал иноагентами историка Малова и журналиста Колдобского
Reuters узнало о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи
Пилот аварийно севшего на Чукотке Ан-2 рассказал «Известиям» о произошедшем
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
UFC 295: место проведения турнира и где пройдут бои
Дайнеко: «С Павловичем бесполезно спорить об истории. В глазах видно: «Моя правда!»
Мохнаткин: «После боя с Павловичем почти неделю ходил на костылях»
UFC 295 Павлович — Аспинэлл: когда бой и как смотреть прямую трансляцию бесплатно
Кудин: «Павлович может эмоционально взорваться на спаррингах, если пропускает»
Агаев: «Не сказал бы, что у Павловича космические удары»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мохнаткин: «После боя с Павловичем почти неделю ходил на костылях»

Дайнеко: «С Павловичем бесполезно спорить об истории. В глазах видно: «Моя правда!»