Бывший тренер Двалишвили: «В бою с О'Мэлли Мераб должен съесть пару ударов»

Рэй Лонго, бывший тренер первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4), заявил, что для победы над чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) Двалишвили должен выдержать тяжелые удары.

«Чтобы выиграть этот бой, ему [Двалишвили] придется съесть пару ударов. Мераб знает, с чем ему придется столкнуться. Я думаю, О'Мэлли действительно хорош. Я не думаю, что О'Мэлли когда-либо сталкивался с таким давлением, как у Мераба, и я не думаю, что Мераб дрался с кем-то с такой длиной рук, точностью и мощью, как у О'Мэлли», — сказал Лонго MMA Junkie.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.