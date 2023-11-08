Сегодня, 23:07
Артем Бэра, бывший тренер российского бойца Сергея Павловича, назвал слабые места британца Тома Аспиналла.
«Аспиналл высоко задирает голову, когда сокращает дистанцию, при этом руки опущены низко. Иногда он бьет с широкого положения рук. То есть у него есть пробелы в защитных действиях во время атаки. С Сергеем это делать опасно, потому что он хорошо бьет оверхэнды и чувствует дистанцию. Аспиналл пропускал удары от Блейдса и Волкова. Сергею нужно сдерживать его джебом, использовать свою дистанцию и заставлять пятиться назад, прижиматься к сетке. Нужно много ударов по корпусу и по ногам, чтобы снизить его подвижность. И, конечно, использовать его ошибки с опущенными руками — встречать и контратаковать», — приводит «РБ Спорт» слова Павловича.
12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.
Ранее спарринг-партнер Аспиналла заявил, что британец победит Павловича за счет скорости.