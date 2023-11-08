Бывший тренер Павловича — о слабых местах Аспиналла: «Том задирает голову и опускает руки»

Артем Бэра, бывший тренер российского бойца Сергея Павловича, назвал слабые места британца Тома Аспиналла.

«Аспиналл высоко задирает голову, когда сокращает дистанцию, при этом руки опущены низко. Иногда он бьет с широкого положения рук. То есть у него есть пробелы в защитных действиях во время атаки. С Сергеем это делать опасно, потому что он хорошо бьет оверхэнды и чувствует дистанцию. Аспиналл пропускал удары от Блейдса и Волкова. Сергею нужно сдерживать его джебом, использовать свою дистанцию и заставлять пятиться назад, прижиматься к сетке. Нужно много ударов по корпусу и по ногам, чтобы снизить его подвижность. И, конечно, использовать его ошибки с опущенными руками — встречать и контратаковать», — приводит «РБ Спорт» слова Павловича.

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.

Ранее спарринг-партнер Аспиналла заявил, что британец победит Павловича за счет скорости.