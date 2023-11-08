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Сегодня, 23:38

Бывший тренер Павловича заявил, что Аспиналла нужно встречать на его контратаках

Алина Савинова
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Артем Бэра, бывший тренер российского бойца Сергея Павловича, рассказал, как нейтрализовать сильные стороны британца Тома Аспиналла.

«У Аспиналла игровой стиль, он работает быстро, много раздергивает, финтит руками и ногами, пробивает комбинации, наносит удары с опущенных рук. Он хорошо выманивает соперника на себя, двигается на ногах и чувствует дистанцию, чувствует, когда оппонент начинает атаку, и контратакует с правой или и левой руки. Чаще всего он контратакует комбинациями. Нужно самому использовать финты и обманные действия, чтобы проверять, что будет делать соперник. То есть раздергивать его, если он начинает разрывать дистанцию. Не бросаться, а делать обманные действия и смотреть за его реакцией. На этих же моментах можно его ловить. С игровиками нужно работать в их же манере», — приводит «РБ Спорт» слова Бэра.

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-pavlovicha-artem-be-ra-aspinalla-nuzhno-vstrechat-na-ego-kontratakah/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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