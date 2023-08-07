Царукян и Дариуш могут подраться 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) проведет поединок с четвертым номером рейтинга Бенилом Дариушем (22-5) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил инсайдер Джастин Шолизер в соцсети X.

Царукян в прошлом бою победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.