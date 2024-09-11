Царукян может не провести бой до конца 2024 года

В команде российского бойца Армана Царукяна ответили на вопрос о возможности проведения спортсменом поединка до конца 2024 года.

«На данный момент решения нет. Но такое возможно», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Ранее Царукян рассказал, что его бой против чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева состоится в 2025 году.

На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения в ММА. Последний поединок он провел 13 апреля на турнире UFC 300 в Парадайсе, победив Чарльза Оливейру раздельным решением судей.