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Сегодня, 05:50

Царукян нокаутировал Дариуша на UFC on ESPN 52

Евгений Козинов
Корреспондент
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян одержал победу на турнире UFC on ESPN 52 в Остине, США. Он техническим нокаутом в первом раунде победил четвертого номера рейтинга американца Бенэила Дариуша.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.

Царукян идет на серии из трех побед. В UFC он потерпел два поражения — в дебютном поединке на коротком уведомлении уступил лучшему бойцу вне зависимости от категории Исламу Махачеву (25-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28), и проиграл поляку Матеушу Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).

Источник: https://www.sport-express.ru/live/mma/03-12-2023/
Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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