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Сегодня, 13:46

Царукян обратился к Махачеву: «Не убегай в другую весовую»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что он следующий, кто должен драться против действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Поздравляю, Ислам! Но не убегай в другую весовую. Ты должен защитить титул еще один раз в бою против реального легковеса, и я следующий в очереди», — написал Царукян в соцсети X.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

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