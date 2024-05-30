Царукян объяснил, почему реванш с Махачевым пройдет по-другому

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) отметил, что сейчас он более опытный и мастеровитый спортсмен, чем во время первого боя с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Многое изменилось с момента нашего первого боя. Тогда я был очень молод, у меня не было опыта выступлений в UFC. Это был мой первый бой, притом еще и на коротком уведомлении. Я усовершенствовался везде: в стойке, в партере, в граунд-энд-паунд, в работке у клетки, а его стиль остался прежним. Да, он начал делать какие-то комбинации, но стиль тот же. Он не выбрасывает сумасшедшие удары ногами, он никогда не рискует», — сказал Царукян в интервью SHAK MMA.

Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся в 2019 году на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Царукян выходил на бой на коротком уведомлении, и это был дебютный для него бой в UFC. По итогам турнира оба бойца получили бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».