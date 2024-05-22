Царукян отреагировал на то, что у него забрали часть гонорара за стычку с фанатом

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) удержать у него 20 процентов от гонорара за стычку с фанатом во время выхода на арену на UFC 300.

«Они не хотят создавать прецедент. Они хотят показать всем бойцам, что не стоит делать подобного, и я прошу прощения, я бы не стал это повторять. По моему мнению, от подобных ситуаций должны защищать охранники. Ну что есть, то есть, в следующий раз я надену на себя наручники для выхода в октагон. Я очень быстро завожусь, после подобных поступков я не могу себя контролировать примерно 10-15 секунд.

Я слышал, что фанат не собирается заявлять на меня в полицию. Думаю, Дана Уайт подарит ему билеты на следующий турнир, если нет, то я готов это сделать», — сказал Царукян New York Post Sports.

Царукян (22-3) победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.