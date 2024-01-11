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Сегодня, 14:42

Царукян отреагировал на желание Махачева драться с Гейджи

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) сомневается, что Ислам Махачев (25-1) подерется с Джастином Гейджи (25-4) летом.

«Мне кажется, Гейджи должен ждать результата нашего боя с Оливейрой. Просто наш поединок реально претендентский. Я надеюсь, что в UFC не устроят бой Ислама и Джастина летом, а подождут нас. Просто, когда я выиграю у Оливейры и заберу пояс у Ислама, потом мы подумаем и о Гейджи.

Кто-то из нас с Чарльзом должен следующим драться с Исламом летом, а Гейджи пусть ждет октября. Главное, чтобы победитель нашего поединка получил титульный бой. Кто знает, может, у меня не будет никакого урона и смогу драться летом», — сказал Царукян на YouTube-канале Кормье.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Махачева.

Арман Царукян
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
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