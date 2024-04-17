Царукян ответил на вопрос, пустился ли бы он в рубку с Холлоуэем в последние 10 секунд боя

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) в интервью «СЭ» отметил, что не вступил бы, как Джастин Гейджи (25-5) и Макс Холлоуэй (25-7), в размен ударами за 10 секунд до конца боя.

— Как тебе фишка Макса Холлоуэя — заруба-рулетка в последние 10 секунд боя? Когда он приглашает соперника в центр клетки и они начинают рубиться? Причем во всех трех случаях Холлоуэй был победителем. Если бы тебе Макс предложил так зарубиться в последние 10 секунд, ты бы согласился?

— Да, согласился бы и перевел его (смеется). Я бы сам ему первый сказал: «Иди сюда». Заруба — нет, лучше не зарубаться, шансы 50 на 50. Тем более против того, кто хорошо зарубается, у тебя шансы вообще минимальные. Лучше спокойно клинчевать, бороться, — сказал Царукян «СЭ».

Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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