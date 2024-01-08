Царукян подерется с Оливейрой за право встретиться с Махачевым на UFC 300

Глава UFC Дана Уайт анонсировал поединок первого номера рейтинга в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) с четвертым номером рейтинга Арманом Царукяном (21-3) на UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Победитель этого боя встретится с Исламом, который вернется этим летом», — сказал Уайт в соцсети X.

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.