Царукян хотел бы потренироваться с Чимаевым: «По антропометрии он похож на Махачева»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что он рассматривает возможность потренироваться с 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Схватка с Хамзатом? Конечно, интересно. Почему нет. Он хорошо борется — проверить свои силы. В целом, он там находится (на съемках HYPE Reality), и если будет возможность с ним тренироваться, было бы хорошо. Так как он и высокий, и может работать в стойке левши. Я его попрошу поработать со мной. Если он не откажет. Было бы хорошо — как спарринг-партнер. Конечно, не во всю силу, чтобы он работал, своим весом тяжелым. Но в целом по антропометрии он чуть похож на Ислама», — сказал Царукян Sport24.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.