Царукян в США приобрел аллигатора: «Его готовят к отправке в Россию»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) сообщил, что купил во Флориде аллигатора.

«Я был во Флориде, а там ведь полно аллигаторов. И я захотел завести одного из них у себя дома. Я купил себе аллигатора, и теперь его готовят к отправке в Россию. Я буду держать его у себя в офисе, поэтому я взял маленького», — сказал Царукян в интервью SHAK MMA.

Царукян победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.