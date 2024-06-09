Царукян считает, что Махачев не заслуживает поединка за второй титул UFC

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян поделился мнением о возможном поединке Ислама Махачева за титул в полусреднем весе.

«Если UFC сделает ему предложение, то на его месте я бы принял бой за второй титул. Это история. Он может войти в историю, но мне кажется, что он пока этого не заслуживает. Ему нужно победить пару бойцов в легком весе, а затем подняться в полусредний», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

В ночь на 2 июня Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.