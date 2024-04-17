Царукян — о первом бое с Махачевым: «Я был молодой-зеленый, знаю все допущенные ошибки»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) подчеркнул в интервью «СЭ», что сейчас нет смысла анализировать первый бой с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

— Ты как часто свой бой с Исламом пересматривал?

— Очень давно не пересматривал, и вообще я об этом бое... Я его пересмотрел пару раз и забыл. Я знаю, как все происходило, все свои ошибки. Сейчас его бессмысленно смотреть, я там молодой-зеленый, он сыроватый, сейчас он совсем другой боец, — сказал Царукян «СЭ».

В первом бою Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 20 апреля 2019-го в Санкт-Петербурге.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».