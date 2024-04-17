Царукян: «Оппозиция у меня лучше, чем у Махачева. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) отметил в интервью «СЭ», что если бы его поддерживал экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), он бы уже после боя с Бенилом Дариушем (22-6) дрался за титул.

— Изучал ли ты оппозицию Ислама? Тебе не кажется, что твоя оппозиция ничем не хуже, чем у Ислама в UFC?

— Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и...

— Дрю Добера.

— Кого?

— Дрю Добера.

— Да он никогда даже не был в топ-10, Дрю Добер. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса и которую я сейчас прошел — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб толкал, я бы тоже уже после Дариуша за титул дрался, — сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».