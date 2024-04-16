Царукян сказал, что судья, отдавший раунд Оливейре, был армянином

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что судья, отдавший в бою с Чарльзом Оливейрой (34-10) последний раунд бразильцу, был армянином.

«Почему один судья отдал ему третий раунд? За что? Почему никто не выясняет это? Он ведь мог сломать мою карьеру. И этот судья похож на армянина. Ты знал, что он армянин? Это безумие! У него в соцсетях армянский флаг, армянская фамилия, он видел все эти армянские флаги и слышал армянскую музыку при моем выходе, и при этом он отдал раунд Оливейре. Если бы он был бразильцем, я бы это понял, да даже если бы раунд был равным, я бы понял, если бы он отдал его Оливейре, но я чисто выиграл, и он отдал раунд Оливейре. Я хочу услышать его комментарии. Нет, я не писал этому судье, но у меня есть друг, который знает его. Я просто хочу спросить, почему он отдал раунд Оливейре. Может быть, я не знаю правил?» — сказал Царукян в эфире The MMA Hour.

Лишь один судья отдал третий раунд Оливейре — это Майкл Белл. В его соцсетях можно увидеть сокращения USA и AM (Armenia).

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.