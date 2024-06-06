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Сегодня, 08:44

Царукян: «Если бы я дрался с Махачевым на UFC 302, я бы легко его победил»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) вновь заявил, что сможет победить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Если бы я дрался с Исламом в прошлые выходные, для меня бы это был очень легкий бой. Я мог бы бороться с ним весь бой, потому что он устал. Даже будучи самым мастеровитым бойцом в мире, если ты устал, с тобой покончено», — сказал Царукян в эфире The MMA Hour.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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