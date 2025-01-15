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Сегодня, 09:05

Арман Царукян: «Чимаев даже круче, чем все думают. Махачев его не удержит»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Легковес UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от борцовской схватки со средневесом Хамзатом Чимаевым в проекте Hype Reality.

— Чимаев круче, чем все думают, — сказал Царукян «СЭ». — Реально очень хороший борец, ударка тоже хорошая, я спарринговал с ним много раз. Прессингует очень хорошо, очень сильный. Даже если на него посмотреть, ты не скажешь, что он настолько сильный. Но когда он вцепится в тебя, тяжело от него избавиться.

— Как думаешь, Ислам Махачев смог бы провести ему хоть один тейкдаун?

— Тейкдаун, может быть, смог бы, но удержать или засабмитить невозможно было бы.

В ночь с 18 на 19 января Царукян и Махачев будут биться в рамках главного поединка турнира UFC 311 в Инглвуде (США). Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера титульный поединок пройдет между еще одним россиянином — Умаром Нурмагомедовым и американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ»

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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