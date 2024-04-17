Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:13

Царукян: «Гильотина Оливейры далеко не самая жесткая»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) заявил, что на тренировках он попадался в куда более жесткие гильотины, чем в бою с Чарльзом Оливейрой (34-10). Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Какой процент бойцов постучали бы в такой гильотине?

— Да я не знаю, 50 на 50, кто как. Не могу ответить, кто-то быстро уходит, кого-то берешь, он быстро сдается. Только бой начался, я свеж, че мне сдаваться? У меня был еще запас 30 секунд работать, невозможно задушить, когда ты знаешь технику. С гильотины можно уйти, а вот rear-naked choke, который он душит со спины, — с нее уйти невозможно. Если он руки закрыл, то хоть ты будешь черный пояс 9-й дан, ты оттуда не выйдешь. Это все, конечная остановка. Но с гильотины есть выход, а есть приемы, с которых нет выхода. Если он закрыл руки, ты приехал.

— Это была самая жесткая гильотина, в которую ты попадался в жизни?

— Да нет, ты что. Я на тренировке попадался в такие гильотины, там у нас грепплеры есть парни. И приходилось такое вытворять, что когда ты с гильотины выходишь, у тебя туман, все темно, тяжко. А с этой гильотины я вышел, у меня не было такого потемнения.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере
Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» и не удалил Рафинью
Уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой передано в суд Крыма
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России
Популярное видео
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Макс Холлоуэй занял девятую строчку рейтинга UFC в легком весе
Бо Никал признался, что ему сказал Дана Уайт на UFC 300
Менеджер Царукяна: «После победы над Оливейрой нам предложили бой с Махачевым 1 июня»
Гейджи: «Холлоуэй — настоящий зверь. Поздравляю. Заслуженный двойной бонус»
Сарнавский считает, что Холлоуэй будет фаворитом в бою с Топурией
Царукян уже представляет, как будет бить Махачева. Но его первый тренер уверен: пока Арман к реваншу не готов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бадаев прокомментировал желание Царукяна представлять Армению