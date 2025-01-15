Царукян заявил, что не стал бы платить за видео спарринга Хабиба и Ислама Махачева

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» признался, что не стал бы платить за видео спарринга между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

— Ислам и Хабиб провели тысячи спаррингов, и видео этих спаррингов никогда не публиковались. Насколько тебе было бы интересно эти спарринги получить, если измерять интерес в деньгах? Заплатил бы ты 10 тысяч долларов за два 25-минутных спарринга Хабиба и Ислама?

— Нет, но я приблизительно понимаю, как эти спарринги выглядят.

— Как?

— Я думаю, что Хабиба, когда он был на пике, никто не остановил бы.

— Но 10 тысяч это не стоит?

— Да нет, а смысл? Во-первых, чтобы такой спарринг купить, надо было бы не 10 тысяч заплатить, а тысяч 500, наверное. И то с возможностями Хабиба, может быть, и больше.

Царукян и Махачев подерутся в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США), который состоится в ночь с 18 на 19 января. Бойцы проведут реванш. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера титульный поединок пройдет между еще одним россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

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