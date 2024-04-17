Царукян: «У нас с Махачевым нет никакой вражды»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) в интервью «СЭ» отметил, что он уважительно относится к чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1).

— Ислам Махачев — единственный боец в АКА, кто может на двух пальцах отжаться (указательном и большом), это Хавьер Мендес рассказывал. А ты так можешь?

— Я пробовал вот так (на большом и указательном). На больших, наверное, смогу. А на указательных вряд ли. У меня пальцы не такие сильные.

— Ты в интервью Sport24 обронил, что за столом с Махачевым можешь увидеться. А возможна ситуация, что вы летом случайно увидитесь и за стол сядете по-дружески, посидите?

— Почему нет? Все возможно, у нас нет никакой вражды. Все думают, что недопонимания какие-то есть, но если бы было что-то личное, мы бы давно все уладили, — сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».