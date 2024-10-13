Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:26

Чаниев: «Реванш Бивола и Бетербиева будет более интересным, чем первый бой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Иса Чаниев поделился мнением о возможном реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Думаю, что в реванше Бивол будет действовать намного по-другому. Он способен осознать все ошибки и показать более высокий класс и совсем другой бокс. Реванш, я считаю, нужен, но согласится ли Артур. Если они договорятся о реванше, то это будет намного более интересный бой, потому что Бивол слишком осторожничал», — приводит слова Чаниева Vprognoze.ru.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Vprognoze
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Кадыров: «Бетербиев показал, кто на ринге хозяин»
Бетербиев — Биволу: «Спасибо за хороший бой. Мне было интересно»
Тактаров — о судьях в поединке Бетербиева и Бивола: «Вывести на чистую воду хотя бы одного»
Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина
Тактаров считает, что проблемы Бетербиева с коленями могут помешать реваншу с Биволом
«Этому судье сказали, что победа должна быть за таким-то человеком». Тренер Бивола — о скандальном судействе боя с Бетербиевым
Сегодня
Вчера
Неделя