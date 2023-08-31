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Сегодня, 13:32

Чарльз Оливейра назвал свою главную ошибку в бою с Махачевым

Давид Хачатрян
Боец Чарльз Оливейра.
Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) подробно разобрал свое противостояние с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (24-1).

«Единственный бой, в котором я говорил гадости, — это бой с Исламом, — сказал Оливейра в эфире подкаста Trocacao Franca, выходящего на канале MMA Fighting. — Я совершил ошибку. Больше я такой ошибки не совершу. Мы можем ошибаться только один раз в жизни. Если ты ошибся один раз, то второй раз этого делать нельзя, иначе ты будешь падать без остановки. Я больше не буду этого делать.

Если вы посмотрите все мои бои, то заметите, что в тот вечер я не показал и 10 процентов того, на что способен. Я не хейтер, не аналитик, который постоянно говорит гадости, а человек, который понимает, что такое бой. Если вы посмотрите на мою карьеру, то заметите, что единственный раз, когда я выходил за рамки своей нормы и говорил какую-то чушь, был бой против Ислама, и я больше не допущу такой ошибки.

Мы хотим войти в историю. Ислам очень крут, он заслуживает уважения мирового сообщества, он очень сильно развивается, но у меня есть мечта. Я хочу снова стать чемпионом. Я хочу продолжать творить историю, показать детям из фавелы, что если ты искренне веришь во что-то, то можешь победить в жизни. Мы здесь, чтобы бить рекорды.

В глубине души я просто хочу быть счастливым. Я хочу просто выходить на бой, понимаете? Выступать так, как я всегда выступал. Я с рождения был готов войти в историю, но сейчас главное — быть счастливым и сосредоточенным. У нас достаточно времени до боя, и я просто хочу быть рядом с людьми, которые действительно заботятся обо мне, которые будут подталкивать меня к достижению цели.

В прошлый раз он [Махачев] сказал, что готов и хочет драться здесь [в Бразилии], а я ответил, что это полная чушь. Они никогда не хотели проводить бой здесь, и это еще раз подтвердилось.

Многие говорят, что мне нужно поработать над своим мышлением, чтобы быть способным драться и побеждать [в Абу-Даби]. Многие говорят, что я не готов к этому бою. Я был сейчас в дороге и видел видео, на котором Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гейджи и Бенил Дариуш говорили, что побьют меня, и вы все видели, что из этого вышло. Нет смысла говорить: «Я сделаю то-то и то-то». Будь что будет. Я хочу быть самим собой 21 октября, я хочу быть спокойным и находиться рядом с людьми, которые меня действительно любят.

Я буду приглашенным бойцом, поэтому возвращение пояса будет иметь огромное значение. Несколько лет назад я был в Рио-де-Жанейро, и тут ни с того ни с сего включается свет и входит Андерсон Сильва со своей музыкой — в тот день я много плакал. Помню, я подумал: «Когда-нибудь это случится и со мной. Я надеюсь, что однажды мое имя станет таким же громким, как его, и это произойдет».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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